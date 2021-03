Astrazeneca, l'Aifa dopo casi 'avversi' dispone lo stop in Italia di un lotto 'sospetto' (Di giovedì 11 marzo 2021) A seguito della segnalazione di alcuni eventi avversi gravi, in concomitanza temporale con la somministrazione di dosi appartenenti al lotto ABV2856 del vaccino Astrazeneca anti COVID - 19, l Agenzia ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 11 marzo 2021) A seguito della segnalazione di alcuni eventigravi, in concomitanza temporale con la somministrazione di dosi appartenenti alABV2856 del vaccinoanti COVID - 19, l Agenzia ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Militare morto in Sicilia, si era sottoposto il giorno precedente alla prima dose del vaccino AstraZeneca… - petergomezblog : Vaccino #Astrazeneca, l’Aifa dispone la sospensione in Italia del lotto ABV2856 - HuffPostItalia : Vaccini, Aifa rassicura: 'Il lotto AstraZeneca sospeso non è stato distribuito in Italia' - alessandro1846 : RT @antonio_bordin: Il #vaccino #AstraZeneca bloccato da 6 paesi europei per i gravissimi effetti collaterali. Da noi, #Speranza, #CTS e #… - Bubu_Inter : RT @Corriere: Perché l'Aifa ha vietato, in via precauzionale, l’utilizzo di un lotto di vaccino AstraZeneca -