AstraZeneca, effetti collaterali e Tachipirina prima del vaccino: facciamo chiarezza (Di giovedì 11 marzo 2021) Continuano le somministrazioni al personale scolastico del vaccino AstraZeneca. Un siero destinato a prevenire il contagio da Coronavirus nelle persone di età pari o superiore ai 18 anni. Progettato per preparare il sistema immunitario ad identificare e contrastare la SARS-CoV-2. Il vaccino AstraZeneca, come riporta l'Aifa, è composto da "un adenovirus di scimpanzé incapace di replicarsi (ChAdOx1 – Chimpanzee Adenovirus Oxford 1) e modificato per veicolare l'informazione genetica destinata a produrre la proteina Spike del virus SARS-CoV-2". Non pochi hanno avanzato delle perplessità sulla sua efficacia; si è discusso molto anche delle probabili reazioni allergiche. Parimenti si è parlato della possibilità di assumere il paracetamolo per limitare gli effetti indesiderati dopo l'inoculazione. Cerchiamo ...

