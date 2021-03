Astrazeneca, Danimarca sospende l'utilizzo: «Gravi casi di coaguli nel sangue». Dall'Aifa stop ad altro lotto in Italia dopo un caso sospetto (Di giovedì 11 marzo 2021) Vaccini, la Danimarca frena. L'autorità nazionale danese per la salute ha sospeso in via precauzionale la somministrazione del vaccino Astrazeneca dopo la segnalazione di alcuni Gravi... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 11 marzo 2021) Vaccini, lafrena. L'autorità nazionale danese per la salute ha sospeso in via precauzionale la somministrazione del vaccinola segnalazione di alcuni...

Advertising

Agenzia_Ansa : La Danimarca ha sospeso per precauzione l'uso del vaccino anti Covid di AstraZeneca nel Paese a causa di problemi d… - myrtamerlino : ?? Le autorità della #Danimarca hanno sospeso precauzione l'uso del #vaccino #AstraZeneca dopo aver riscontrato prob… - petergomezblog : Danimarca sospende l’uso del vaccino AstraZeneca: “Problemi di coagulazione del sangue. Dobbiamo chiarire” - Ale79Friul : RT @Agenzia_Ansa: L'Agenzia italiana del farmaco ha deciso in via precauzionale di emettere un divieto di utilizzo di un lotto del vaccino… - empedoclino : Dare la notizia che vaccino #AstraZeneca è stato sospeso in #Danimarca a causa di problemi di coagulazione su alcun… -