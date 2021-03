AstraZeneca, anche l’Italia ritira un lotto sospetto del vaccino: i controlli dopo alcuni “casi gravi” (Di giovedì 11 marzo 2021) vaccino AstraZeneca, un lotto sospeso anche in Italia. L’Aifa lo ritira dalle disponibilità del momento. E dopo alcuni “eventi avversi gravi” scattano i controlli. Le verifiche affidate a Nas e esperti dell’Iss. Le vaccinazioni con il siero AstraZeneca tengono col fiato sospeso gli ultimi immunizzati. dopo l’allarme scatenato dalla decisione della autorità danesi di sospendere le somministrazioni del vaccino anti Covid-19. A seguito di rapporti riguardanti gli effetti collaterali del farmaco, nelle ultime ore ha cominciato a circolare insistentemente la voce di un lotto in particolare, individuato in Italia. Una notizia data e avvalorata anche nei tg. ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 11 marzo 2021), unsospesoin Italia. L’Aifa lodalle disponibilità del momento. E“eventi avversi” scattano i. Le verifiche affidate a Nas e esperti dell’Iss. Le vaccinazioni con il sierotengono col fiato sospeso gli ultimi immunizzati.l’allarme scatenato dalla decisione della autorità danesi di sospendere le somministrazioni delanti Covid-19. A seguito di rapporti riguardanti gli effetti collaterali del farmaco, nelle ultime ore ha cominciato a circolare insistentemente la voce di unin particolare, individuato in Italia. Una notizia data e avvaloratanei tg. ...

