Astor Piazzolla | chi era | biografia | figli e politica

Leggi su giornal

(Di giovedì 11 marzo 2021)è stato uno dei rifondatori del rinomato tango argentino, una delle danze più riconoscibili e simboliche non solo dei paesi latini ma in generale di tutto il mondo, fino ad influenzare anche altri generi musicali, andando a “contaminare” il classico tango con sonorità differenti, dando vita a quello che viene considerato “nuevo tango”. Oggi decorre il centenario della sua nascita, e per l’occasione Google ha deciso di dedicargli il doodle della giornata di oggi, cambiando il proprio celeberrimo logo per una giornata. Chi era? E’nato a Mar del Plata, una città sulle coste di Buenos Aires, capitale argentina il 21 marzo 1921 da genitori di origine italiana: Pantaleone, pescatore emigrato in Argentina , e Assunta Manetti. Quando è molto giovane si trasferisce ...