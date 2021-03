Astor Piazzolla | 100 anni fa nasceva il controverso maestro del Nuevo Tango | celebrato oggi da Google

(Di giovedì 11 marzo 2021) Per molti è stato il genio innovatore del, ma per altri l’ha letteralmente “assassinato“. I detrattori di, di cuiun Doodle dicelebra i 100dalla nascita, l’hanno definito “el asesino del“. Perché l’ha rinnovato mantenendone solo le fondamenta, ma introducendo elementi nuovi mai visti prima nella tradizione delargentino, come l’uso delle dissonanze e di strumenti come il flauto, la batteria, la chitarra elettrica, oltre che di melodie provenienti direttamente dal repertorio jazz. Leggi anche ›o liscio? Guida alla scelta del ballo di coppia ...

Advertising

teatrolafenice : ?? Anche il Doodle di Google lo ricorda a tutti: oggi 100 anni fa nasceva a Mar del Plata Astor Piazzolla tra i crea… - repubblica : Astor Piazzolla, il maestro che rivoluzionò il tango: Il grande musicista argentino di origini italiane oggi avrebb… - ilpost : Chi era Astor Piazzolla, il protagonista del doodle di oggi - Annalis80790333 : RT @tvsvizzera: A cent'anni dalla nascita di Astor #Piazzolla , viaggio negli archivi della Radiotelevisione svizzera alla scoperta del com… - tvsvizzera : A cent'anni dalla nascita di Astor #Piazzolla , viaggio negli archivi della Radiotelevisione svizzera alla scoperta… -

Ultime Notizie dalla rete : Astor Piazzolla

Parola di, che nacque 100 anni fa, l'11 marzo 1921. Musicista e compositore argentino, ha avuto forza e coraggio di rigenerare il tango tradizionale per farne, con l'aiuto di musica ...Cento anni fa, l'11 marzo 1921, nasceva a Mar del Plata in Argentina,Pantaleon. Google celebra il centenario con un doodle ispirato al compositore argentino di origini italiane che ha rivoluzionato il tango. Famiglia di origini italiane: Vicente ...Il biopic del musicista verra' proiettato in ambasciata in occasione del centenario ...In concomitanza con il Centenario della nascita del grande genio argentino Astor Piazzolla, tra i musicisti più importanti del XX secolo che ha rivoluzionato per sempre la storia del tango, EXIT Media ...