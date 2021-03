Ascolti TV: dati Auditel di ieri, mercoledì 10 marzo 2021 (Di giovedì 11 marzo 2021) I dati Auditel dei programmi più visti di ieri, mercoledì 10 marzo 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 il film tv La bambina che non voleva cantare ha totalizzato 5582 spettatori (23.15% di share). Il film Quo vado? su Canale5 ha conquistato 2674 spettatori (11.17%). Il film I Mercenari 3 su Italia1 ne ha avuti 1242 (5.38%); su Rai2 la puntata de La Caserma ha portato a casa 1030 spettatori (4.40%), mentre la puntata di Chi l’ha visto? su Rai3 2421 spettatori (10.79%). Su Rete4 la puntata di Stasera Italia Speciale ha totalizzato 611 spettatori (2.66%) e su La7 Atlantide ne ha avuti 344 (1.98%). Su Tv8 per Italia’s Got Talent 1235 spettatori (5.20%). Ascolti tv ... Leggi su ascoltitv (Di giovedì 11 marzo 2021) Idei programmi più visti di10, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 il film tv La bambina che non voleva cantare ha totalizzato 5582 spettatori (23.15% di share). Il film Quo vado? su Canale5 ha conquistato 2674 spettatori (11.17%). Il film I Mercenari 3 su Italia1 ne ha avuti 1242 (5.38%); su Rai2 la puntata de La Caserma ha portato a casa 1030 spettatori (4.40%), mentre la puntata di Chi l’ha visto? su Rai3 2421 spettatori (10.79%). Su Rete4 la puntata di Stasera Italia Speciale ha totalizzato 611 spettatori (2.66%) e su La7 Atlantide ne ha avuti 344 (1.98%). Su Tv8 per Italia’s Got Talent 1235 spettatori (5.20%).tv ...

