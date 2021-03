Ascolti tv 9 marzo 2021 | la fiction su Nada batte la replica di Checco Zalone

(Di giovedì 11 marzo 2021)tv: la serie di Rai1 debutta vincendo senza problemi Rai1 ieri sera ha presentato la nuovaLa bambina che non voleva cantare, incentrata sulla vita della cantante, che ha registrato al debutto il 23,2% di share media con 5,582 milioni di telespettatori. Settimana scorsa l’ammiraglia di viale Mazzini era in pieno Festival di Sanremo, con il 41,21% e 10,1 milioni nella seconda serata. Seconda posizione per l’ennesimadel film Quo Vado consu Canale5 con l’11,2% e 2,674 milioni d’italiani collegati. Settimana scorsa la stessa rete con la serie tv turca Daydreamer – Le ali del sogno aveva raccolto l’8,9% e 1,8 milioni. Medaglia di bronzo per Chi l’ha visto? su Rai3 con il 10,8% e 2,421 milioni di contatti. Sette giorni fa il programma di Federica ...

Glitv del 102021 Glitv del 102021 sorridono a Rai1: " La bambina che non voleva cantare " - con Tecla Insolia e Carolina Crescentini - raccoglie 5.582.000 spettatori ...102021: La bambina che non voleva cantare, ultima puntata La Caserma, film Quo Vado Offerta televisiva molto ricca quella della serata di ieri, mercoledì 102021: Rai1 ha ...Rai1, La bambina che non voleva cantare: 5.582.000 spettatori (share 23,15%) Canale 5, Quo vado?: 2.674.000 spettatori (share 11,16%) Rai3, Chi l'ha visto?: 2.421.000 spettatori ( ...