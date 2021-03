Argentero e Marino, genitori innamorati: le dolci foto della piccola Nina (Di giovedì 11 marzo 2021) Luca Argentero e Cristina Marino sono una coppia innamoratissima, soprattutto della piccola Nina Speranza. Sebbene siano genitori molto riservati, entrambi hanno deciso di condividere su Instagram alcune dolcissime foto della figlia scattate durante una bella passeggiata al parco. Basta davvero poco per far sciogliere il cuore dei fan e la dolce Nina Speranza è semplicemente irresistibile. Luca Argentero ha condiviso in particolare uno scatto in cui si vede la splendida compagna Cristina Marino seduta sul prato, mentre il sole le bacia dolcemente i biondi capelli. Davanti a lei (rigorosamente di spalle, per non mostrarne il volto) la piccola ... Leggi su dilei (Di giovedì 11 marzo 2021) Lucae Cristinasono una coppiassima, soprattuttoSperanza. Sebbene sianomolto riservati, entrambi hanno deciso di condividere su Instagram alcunessimefiglia scattate durante una bella passeggiata al parco. Basta davvero poco per far sciogliere il cuore dei fan e la dolceSperanza è semplicemente irresistibile. Lucaha condiviso in particolare uno scatto in cui si vede la splendida compagna Cristinaseduta sul prato, mentre il sole le bacia dolcemente i biondi capelli. Davanti a lei (rigorosamente di spalle, per non mostrarne il volto) la...

