Ares Gate, i pm di Roma indagano per istigazione al suicidio di Losito. Ascoltata Adua Del Vesco (Di giovedì 11 marzo 2021) Adua del Vesco, GF Vip Le rivelazioni shock sul cosiddetto «Ares Gate» non si sono esaurite con il Grande Fratello Vip, dove erano state pronunciate. I pm di Roma stanno infatti indagando per istigazione al suicidio in relazione alla morte dello sceneggiatore Teodosio Losito, trovato privo di vita nella sua abitazione a Roma l'8 gennaio del 2019. Di quella vicenda, all'interno del reality show di Mediaset, aveva parlato l'attrice Adua del Vesco, che oggi è stata Ascoltata dai magistrati come persona informata sui fatti. La donna, durante la sua permanenza al Grande Fratello, in una conversazione notturna con l'ex fidanzato Massimiliano Morra aveva fatto riferimento ad una presunta ...

