Apple Car - Akio Toyoda 'avverte' Cupertino: "Produrre auto non è facile" (Di giovedì 11 marzo 2021) Akio Toyoda è nuovamente intervenuto su uno dei temi caldi che riguardano l'automotive: dopo aver esternato alcune considerazioni sull'elettrico che hanno destato scalpore, stavolta il numero uno della Toyota ha parlato del tanto discusso progetto della Apple di sbarcare nel mondo delle quattro ruote. E il messaggio del manager giapponese alla multinazionale di Cupertino è abbastanza chiaro: avere le tecnologie per Produrre veicoli non basta per tenere in piedi l'intero business automobilistico. "Chiunque può costruire un'auto se ne ha le capacità tecniche - ha affermato Toyoda nella veste di presidente della della Japan automobile Manufacturers Association - ma una volta che lo fa, spero sia preparato ad avere a che ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 11 marzo 2021)è nuovamente intervenuto su uno dei temi caldi che riguardano l'motive: dopo aver esternato alcune considerazioni sull'elettrico che hanno destato scalpore, stavolta il numero uno della Toyota ha parlato del tanto discusso progetto delladi sbarcare nel mondo delle quattro ruote. E il messaggio del manager giapponese alla multinazionale diè abbastanza chiaro: avere le tecnologie perveicoli non basta per tenere in piedi l'intero businessmobilistico. "Chiunque può costruire un'se ne ha le capacità tecniche - ha affermatonella veste di presidente della della Japanmobile Manufacturers Association - ma una volta che lo fa, spero sia preparato ad avere a che ...

Advertising

Pellegrini4R : RT @quattroruote: #Apple Car, Akio #Toyoda 'avverte' #Cupertino: 'Produrre #auto non è facile'. Il ceo della #Toyota interviene nuovamente… - donzauser98 : RT @quattroruote: #Apple Car, Akio #Toyoda 'avverte' #Cupertino: 'Produrre #auto non è facile'. Il ceo della #Toyota interviene nuovamente… - quattroruote : #Apple Car, Akio #Toyoda 'avverte' #Cupertino: 'Produrre #auto non è facile'. Il ceo della #Toyota interviene nuova… - ispazio : La Apple Car potrebbe essere prodotta da Foxconn e Magma - SkorpionBot : La Apple Car potrebbe essere prodotta da Foxconn e Magma -

Ultime Notizie dalla rete : Apple Car Apple Car come gli iPhone, sarà prodotta da Foxconn? Mark Gurman di Bloomberg ha fornito alcuni dettagli sulla travagliata ricerca di un partner per la produzione della Apple ...

Apple ha trattato con Ferrari, ma per Apple Car sceglierà il metodo iPhone Nel vortice delle anticipazioni su Apple Car entra in gioco anche il nome Ferrari ( un antico ricordo dell'era Montezemolo ) ma solo per uscirne subito: le trattative ci sono state lo scorso anno ma non hanno avuto seguito: così il ...

Apple Car come l'iPhone: il piano B di Tim Cook Telefonino.net Akio Toyoda 'avverte' Cupertino: "Produrre auto non è facile" Dopo l'intervento sulle elettriche, il numero uno della Toyota affronta un altro tema caldo dell'automotive: il possibile ingresso nel mercato della Mela ...

Toyota ammonisce Apple: fare auto è difficile. Il presidente del gruppo giapponese Akio Toyoda mette in guardia quelli della Mela: “La tecnologia da sola non basta, serve occuparsi di tutta la vita di una vettura" ...

Mark Gurman di Bloomberg ha fornito alcuni dettagli sulla travagliata ricerca di un partner per la produzione della...Nel vortice delle anticipazioni suentra in gioco anche il nome Ferrari ( un antico ricordo dell'era Montezemolo ) ma solo per uscirne subito: le trattative ci sono state lo scorso anno ma non hanno avuto seguito: così il ...Dopo l'intervento sulle elettriche, il numero uno della Toyota affronta un altro tema caldo dell'automotive: il possibile ingresso nel mercato della Mela ...Il presidente del gruppo giapponese Akio Toyoda mette in guardia quelli della Mela: “La tecnologia da sola non basta, serve occuparsi di tutta la vita di una vettura" ...