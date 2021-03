"Anni 20 racconta la realtà più vera ma non solo negativa" - (Di giovedì 11 marzo 2021) Laura Rio La giornalista stasera su Raidue: "Alle fredde teorie preferisco i reportage fatti sul campo" Sulle sue spalle grava un compito assai difficile. Riaprire uno spazio di informazione in prima serata su Raidue, lì dove da Anni si cerca una nuova formula e dove alcuni suoi colleghi hanno fallito. Insomma, per Francesca Parisella, una vita da cronista, da inviata per varie trasmissioni Rai (Uno Mattina, Virus) e Mediaset (Matrix, Quarta Repubblica) e per la prima volta in conduzione, quella di stasera è una vera sfida. Il nuovo programma si intitola Anni 20, non è un tradizionale talk, ma un magazine che indaga sui temi caldi della società del nostro decennio con servizi, storie, reportage e inchieste, realizzati da inviati tosti. Dunque, Francesca, con tanti programmi di informazione in onda, soprattutto al ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 11 marzo 2021) Laura Rio La giornalista stasera su Raidue: "Alle fredde teorie preferisco i reportage fatti sul campo" Sulle sue spalle grava un compito assai difficile. Riaprire uno spazio di informazione in prima serata su Raidue, lì dove dasi cerca una nuova formula e dove alcuni suoi colleghi hanno fallito. Insomma, per Francesca Parisella, una vita da cronista, da inviata per varie trasmissioni Rai (Uno Mattina, Virus) e Mediaset (Matrix, Quarta Repubblica) e per la prima volta in conduzione, quella di stasera è unasfida. Il nuovo programma si intitola20, non è un tradizionale talk, ma un magazine che indaga sui temi caldi della società del nostro decennio con servizi, storie, reportage e inchieste, realizzati da inviati tosti. Dunque, Francesca, con tanti programmi di informazione in onda, soprattutto al ...

