“Anime di vetro” di Grazia Di Michele | Rossana Casale | Mariella Nava e altre Cantautrici

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 11 marzo 2021) Il trioDiha appena pubblicato uno splendido brano, “di”, e mi sono collegato con loro lunedì durante la diretta del mio Premiato Circo Volante del Barone Rosso Solo Flight.aveva, tanto per cambiare, avviato un altro progetto per l’8 marzo: video diche però non avevano trovato spazio dove era stato loro promesso. Così ho offerto il mio. Mi sono arrivati video di Kumi, Tonia Cestari e Valeria Quarta, che ho mostrato durante la diretta., parte di questo gruppo creato dalle tree Di, saranno trasmesse lunedì ...