Angela Melillo | ecco chi è la nuova concorrente de L’Isola dei Famosi

Angela Melillo è la nuova concorrente dell'ultima edizione de L'Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi. Angela Melillo è pronta a diventare una naufraga della nuova edizione de L'Isola dei Famosi, in onda dal 15 marzo 2021 su Canale 5 e condotta, per la prima volta, da Ilary Blasi. Biografia e Carriera La Melillo nasce a Roma il 20 giugno 1967 e studia recitazione presso il Centro Teatro Attivo di Milano. Inizia la carriera nel mondo dello spettacolo come ballerina, nella stagione 1991/1992 è soubrette a Il TG delle vacanze e a vari spettacoli del Bagaglino.

