Andrea Orlando conferma, "verso la proroga del blocco dei licenziamenti" (Di giovedì 11 marzo 2021) “Andiamo nella direzione di una proroga del blocco dei licenziamenti che però per i lavoratori che dispongono degli strumenti ordinari, sarà in qualche modo legata a un termine che sarà definitivo, mentre a coloro che non saranno coperti dagli strumenti ordinari sarà agganciata alla riforma degli ammortizzatori sociali”. A confermarlo è il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, intervenuto nella comunicazione alla Commissione Lavoro del Senato sulle linee programmatiche del suo dicastero. “Lo stato di emergenza per la pandemia purtroppo prosegue e questo non consente di abbandonare il ricorso a strumenti di carattere eccezionale. Oggi”, ha aggiunto il ministro, ”possiamo avere uno sguardo più selettivo, non per ridurre le risorse che credo saranno ancora necessarie per molto tempo ma ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 11 marzo 2021) “Andiamo nella direzione di unadeldeiche però per i lavoratori che dispongono degli strumenti ordinari, sarà in qualche modo legata a un termine che sarà definitivo, mentre a coloro che non saranno coperti dagli strumenti ordinari sarà agganciata alla riforma degli ammortizzatori sociali”. Arlo è il ministro del Lavoro,, intervenuto nella comunicazione alla Commissione Lavoro del Senato sulle linee programmatiche del suo dicastero. “Lo stato di emergenza per la pandemia purtroppo prosegue e questo non consente di abbandonare il ricorso a strumenti di carattere eccezionale. Oggi”, ha aggiunto il ministro, ”possiamo avere uno sguardo più selettivo, non per ridurre le risorse che credo saranno ancora necessarie per molto tempo ma ...

