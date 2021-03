Andrea Busnelli inserito tra i 30 Under 30 di Forbes Italia per il 2021

(Di venerdì 12 marzo 2021) Ventinove anni, di Meda,è il CEO dellaCorporate. Laureato in Industrial Design, nel 2014 ha fondato l'azienda che oggi dirige. Un'azienda specializzata nella progettazione e ...

Ventinove anni, di Meda,è il CEO dellaCorporate. Laureato in Industrial Design, nel 2014 ha fondato l'azienda che oggi dirige. Un'azienda specializzata nella progettazione e nella produzione di ...... Manuel Bifari Alessandra Camilla Mustacchi Pasquale D'Avino Mattia Ferrari Domitilla Rapisardi Manufactoring & Industry: Marco Biral Giampiero GiuntaMecacciGiacomo e Tommaso ...In sei anni la sua azienda è passata da un ufficio di 23 mq senza riscaldamento a più di 4mila mq tra uffici, produzione e magazzini. Una crescita straordinaria, che fa del giovane medese uno tra gli ...Ci sono Pierluigi Loro Piana, Claudio Luti (Kartell) i Bertazzoni (Smeg), Andrea Recordati, i Fumagalli, i Rovati e i Marzotto. Investiranno per sostenere le imprese più giovani a fianco di Giovanni T ...