Amici 20, Stefano De Martino al serale? Maria De Filippi prende una decisione (Di giovedì 11 marzo 2021) Sabato 20 marzo 2021 andrà in onda la prima puntata del serale di Amici 20. Molte sono le indiscrezioni trapelate a riguardo, specie per quanto riguarda i protagonisti che si uniranno alla squadra di Maria De Filippi. Tra i vari nomi spuntati fino a questo momento, non può mancare quello di Stefano De Martino. Il ballerino tornerà a far parte del serale del talk show di Canale 5? Scopriamo nel dettaglio quali sono le ultime decisioni prese da Maria De Filippi in merito e non solo. A quanto pare, infatti, ad affiancare il ballerino potrebbero esserci altri tre personaggi molto attesi. Vediamo tutto nel dettaglio.

