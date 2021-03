Amici 20 | Martina Miliddi nel mirino della polemica | serale a rischio?

(Di giovedì 11 marzo 2021) Mancano pochi giorni all'inizio del primodi20, la ventesima edizione consecutiva didi Maria De Filippi, e intanto il daytime pomeridiano del talent di Canale 5 vedeneldi una nuova. Questo per un confronto nello studio del programma che Alessandra Celentano ha richiesto con gli allievi ballerini, quali Rosa Di Grazia, Tommaso Stanzani, Alessandro Cavallo, Serena Marchese e, per discutere insieme ai ragazzi di un'eventuale ammissione aldi quest'ultima, che ad oggi la maestra di classico non ha mai considerato una brava ballerina.20, Alessandra Celentano contro: piovono ...

- - > Leggi Anche '20', la prova non basta a: maglia ancora sospesa La risposta non è piaciuta a, né agli altri ballerini. Una volta arrivati in casetta è infatti scoppiato un ...Nella scuola di, con l'arrivo del serale, la tensione fra gli allievi è alle stelle. E fra Alessandro eè scoppiata una ...Liti nella scuola di Amici poco prima del serale: la ballerina Martina ha discusso con Alessandro dopo un confronto voluto dalla prof Celentano ...La risposta non è piaciuta a Martina, né agli altri ballerini. Una volta arrivati in casetta è infatti scoppiato un putiferio. "Ha fatto il parac*lo. ‘Sono molto più versatile'. Prova a ballare quello ...