Amici 20 | Alessandro ‘umilia’ Martina | Rissa sfiorata

Nel daytime di ieri sera 10 marzo abbiamo assistito a un vero e proprio scontro tra tutti i ballerini contro Alessandro, reo di aver 'umiliato' la sua compagna di banco Martina. Nel daytime quotidiano in onda su Canale 5 Alessandra Celentano ha convocato tutti i ballerini nello studio per ribadire ancora una volta quanto secondo lei Martina Miliddi non fosse meritevole della maglia per il serale. La maestra dopo averla fatta esibire in due coreografie del suo stile, ha chiesto agli altri suoi compagni un parere, cominciando proprio da Alessandro Cavallo: "Martina se lo merita il serale rispetto a te, Alessandro?". La risposta del ballerino ha spiazzato tutti gli altri ed è stata motivo di discussione una volta ...

