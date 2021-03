America’s Cup, previsto poco vento. Luna Rossa-New Zealand: possibile rinvio delle regate (Di giovedì 11 marzo 2021) Pericolo bonaccia ad Auckland. Il ‘Match’ di America’s Cup tra Luna Rossa ed Emirates Team New Zealand potrebbe subire dei rinvii a causa delle condizioni atmosferiche. Ieri si è gareggiato sul campo di regata E in condizioni di vento fra 12 e 18 nodi, dunque quelle ideali per i neozelandesi: il Team Prada Pirelli è riuscito comunque a strappare un punto prezioso. E’ risaputo che Luna Rossa ami la brezza tenue, il problema è che nei prossimi giorni potrebbe rivelarsi sin troppo leggera. Da regolamento esiste infatti un limite minimo per svolgere la competizione: il vento non può spirare ad una velocità inferiore a 6,5 nodi. Peraltro, va detto, sinora non si è mai disputata una regata in queste condizioni negli ultimi mesi di Prada ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 marzo 2021) Pericolo bonaccia ad Auckland. Il ‘Match’ diCup traed Emirates Team Newpotrebbe subire dei rinvii a causacondizioni atmosferiche. Ieri si è gareggiato sul campo di regata E in condizioni difra 12 e 18 nodi, dunque quelle ideali per i neozelandesi: il Team Prada Pirelli è riuscito comunque a strappare un punto prezioso. E’ risaputo cheami la brezza tenue, il problema è che nei prossimi giorni potrebbe rivelarsi sin troppo leggera. Da regolamento esiste infatti un limite minimo per svolgere la competizione: ilnon può spirare ad una velocità inferiore a 6,5 nodi. Peraltro, va detto, sinora non si è mai disputata una regata in queste condizioni negli ultimi mesi di Prada ...

