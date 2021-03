America's Cup, Burling: "Vincerà la barca migliore" (Di giovedì 11 marzo 2021) Auckland, 11 marzo 2021 " Si torna in acqua nella notte italiana ad Auckland per le regate tre e quattro dell'America's Cup tra Luna Rossa e Team New Zealand . La prima giornata si è chiusa sull'uno a ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021) Auckland, 11 marzo 2021 " Si torna in acqua nella notte italiana ad Auckland per le regate tre e quattro dell''s Cup tra Luna Rossa e Team New Zealand . La prima giornata si è chiusa sull'uno a ...

Advertising

sole24ore : America's Cup, Luna Rossa batte nella seconda regata New Zealand: è 1-1. l timoniere Bruni: 'Le prestazioni delle b… - Eurosport_IT : ?@EmiratesTeamNZ? vince la prima, ma ?@lunarossa? risponde nella seconda regata?????????? La prima giornata di ?… - Agenzia_Italia : Stanotte torna Luna Rossa, il sogno continua - anna_annie12 : America’s Cup, Peter Burling: “Vince chi è più veloce, non chi vince le partenze”. Luna Rossa avvisata – OA Sport - annafietta_ra : QUESTA SERA LUNA ROSSA SFIDA NEW ZEALAND PER L’AMERICA’S CUP Tutti davanti alla tv in piena notta a tifare per Lun… -