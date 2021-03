Amazon, lunedì 22 marzo sciopero nazionale (Di giovedì 11 marzo 2021) ROMA – “Lunedì 22 marzo sciopero generale di 24 ore dei dipendenti diretti dei magazzini e degli hub, cui è applicato il contratto nazionale della Logistica e di tutti i lavoratori e le lavoratrici delle aziende di fornitura in appalto di servizi di logistica, movimentazione e distribuzione delle merci della filiera Amazon in Italia“. A proclamarlo unitamente Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti. Leggi su dire (Di giovedì 11 marzo 2021) ROMA – “Lunedì 22 marzo sciopero generale di 24 ore dei dipendenti diretti dei magazzini e degli hub, cui è applicato il contratto nazionale della Logistica e di tutti i lavoratori e le lavoratrici delle aziende di fornitura in appalto di servizi di logistica, movimentazione e distribuzione delle merci della filiera Amazon in Italia“. A proclamarlo unitamente Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti.

