Altro terremoto, il principe William rompe il protocollo e massacra Meghan e Harry: "Sapete chi siamo?", parole terminali (Di giovedì 11 marzo 2021) Il principe William ha aggiunto altra carne sul fuoco acceso dall'intervista che Harry e Meghan Markle hanno rilasciato in televisione a Oprah Winfrey. “Non siamo affatto una famiglia razzista”, è stata la secca risposta di William, che ha addirittura infranto il protocollo pur di intervenire sulla questione. Il principe ha infatti rilasciato alcune dichiarazioni non previste durante la visita a una scuola. “Non ho ancora parlato con mio fratello, ma lo farò - ha aggiunto - gli voglio bene, ma siamo ormai su strade diverse”. Stando alle indiscrezioni riportate dall'inviato londinese del Corriere della Sera, William sarebbe furioso per il fatto che sua moglie Kate sia stata attaccata duramente da ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021) Ilha aggiunto altra carne sul fuoco acceso dall'intervista cheMarkle hanno rilasciato in televisione a Oprah Winfrey. “Nonaffatto una famiglia razzista”, è stata la secca risposta di, che ha addirittura infranto ilpur di intervenire sulla questione. Ilha infatti rilasciato alcune dichiarazioni non previste durante la visita a una scuola. “Non ho ancora parlato con mio fratello, ma lo farò - ha aggiunto - gli voglio bene, maormai su strade diverse”. Stando alle indiscrezioni riportate dall'inviato londinese del Corriere della Sera,sarebbe furioso per il fatto che sua moglie Kate sia stata attaccata duramente da ...

