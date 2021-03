Alla scoperta del Manchester United | avversario del Milan in Europa League

Leggi su newsmondo

(Di giovedì 11 marzo 2021) La rosa del. A disposizione di Solskjaer una formazione di alto livello. ROMA – Una rosa per ilricca di talento e di esperienza. L’urna di Nyon non è stata sicuramente benevola con ilnel sorteggio degli ottavi di finale. I Red Devils, infatti, sono tra i favoriti per la vittoria finale e, soprattutto, un ostacolo davvero complicato da superare vista la qualità presente nei giocatori del club inglese. La rosa delCome detto, una rosa di assoluta qualità in tutti i ruoli. Con il titolo inglese ormai perso, i Red Devils potrebbero mettere nel mirino l’per portare a casa un trofeo internazionale. E da qui l’intenzione di Solskjaer di mettere in campo i ...