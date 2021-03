Alice Campello: “Ecco cosa mi ha fatto innamorare di Morata”. Lui: “Vorrei tempo per…” (Di giovedì 11 marzo 2021) Il matrimonio ha consacrato un amore nato anni fa e consolidatosi col passare del tempo. Alvaro Morata e Alice Campello sono una coppia più che affiatata, resa perfetta dall'arrivo dei figli. I due si sono raccontati in una intervista doppia concessa alla rivista Hola! La modella ha raccontato la loro routine: “Ci svegliamo alle 7:30. e facciamo colazione insieme a letto. Álvaro prepara la colazione. Poi portiamo i bambini insieme a scuola, che è vicino a dove si allena Álvaro. Torno a casa e mi alleno, faccio il mio lavoro con il mio marchio (Masqmai) e, poi, vado a prendere i bambini con Álvaro che finisce proprio quando i bambini finiscono ”.“Arriviamo a casa alle 13:30, mangiamo e li metto a dormire fino alle 16:30. Nel pomeriggio usciamo, giochiamo con i bambini o guardiamo film, e da quel momento in poi passiamo ... Leggi su golssip (Di giovedì 11 marzo 2021) Il matrimonio ha consacrato un amore nato anni fa e consolidatosi col passare del. Alvarosono una coppia più che affiatata, resa perfetta dall'arrivo dei figli. I due si sono raccontati in una intervista doppia concessa alla rivista Hola! La modella ha raccontato la loro routine: “Ci svegliamo alle 7:30. e facciamo colazione insieme a letto. Álvaro prepara la colazione. Poi portiamo i bambini insieme a scuola, che è vicino a dove si allena Álvaro. Torno a casa e mi alleno, faccio il mio lavoro con il mio marchio (Masqmai) e, poi, vado a prendere i bambini con Álvaro che finisce proprio quando i bambini finiscono ”.“Arriviamo a casa alle 13:30, mangiamo e li metto a dormire fino alle 16:30. Nel pomeriggio usciamo, giochiamo con i bambini o guardiamo film, e da quel momento in poi passiamo ...

