Alex Zanardi, la sua vita diventa una serie tv: la scelta della famiglia (Di giovedì 11 marzo 2021) Mentre lui continua a combattere dopo l’incidente che lo ha visto protagonista lo scorso giugno con la sua handbike, arriva la notizia della serie tv incentrata sulla sua vita. Alex… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 11 marzo 2021) Mentre lui continua a combattere dopo l’incidente che lo ha visto protagonista lo scorso giugno con la sua handbike, arriva la notiziatv incentrata sulla sua… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

Advertising

AndreaAAmato : La vita di Alex Zanardi diventa una serie Tv #zanardi @carlopalomar @NetflixIT @Raiofficialnews @lxznr - realferrarista : RT @FormulaPassion: La serie tv su #Zanardi non si ferma - FormulaPassion : La serie tv su #Zanardi non si ferma - tvzoomitalia : La vita di Alex Zanardi diventa una serie Tv #zanardi @carlopalomar @NetflixIT @Raiofficialnews @lxznr - MutiLeonilde : RT @repubblica: Oggi su Rep: ?? Alex Zanardi, la sua vita in una serie tv. 'Sarà semplice e forte, è stato lui a volerla così' [di Silvia Fu… -