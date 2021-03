Alex Schwazer | la sua storia diventerà una serie TV

(Di giovedì 11 marzo 2021) La Indigo ha annunciato che ladipresto unaTV: il campione olimpico è stato da poco scagionato dalle accuse di doping che hanno messo fine alla sua carriera. Molto presto vedremo ladiin televisione: la Indigo, attraverso le sue pagine social, ha annunciato che produrrà unaTV tratta dal libro di Sandro Donati. L'atleta è stato recentemente assolto dal Tribunale di Bolzano dalle accuse di doping che hanno messo fine alla sua carriera. Nei giorni scorsi il vincitore della 50 km di marcia delle Olimpiadi di Pechino del 2008 è stato uno degli ospiti di Sanremo 2021. L'Atleta è apparso per la prima volta in televisione dopo l'assoluzione dalle accuse di doping. ...

La storia didiventerà una serie prodotta da Indigo Film e Lungta Film liberamente ispirata al libro di Sandro Donati 'e il grande complotto internazionale per il doping, in uscita per Rizzoli. ..."La vicenda giudiziaria è finita, è durata quattro anni e mezzo, direi che possono essere sufficienti". Ha esordito cosi'in merito alla vicenda che lo ha visto coinvolto con l'accusa di doping: "Siamo nel 2013 e stavo preparando l'olimpiade di Rio de Janeiro, quando a giugno viene notificata la positività ...La Indigo ha annunciato che la storia di Alex Schwazer diventerà presto una serie TV: il campione olimpico è stato da poco scagionato dalle accuse di doping che hanno messo fine alla sua carriera. Mol ...Alex Schwazer chiederà la revisione del processo sportivo dopo aver ottenuto l’assoluzione dall’accusa di doping arrivata lo scorso mese ...