Alessandro | il Medici scuro di pelle che ha qualcosa da insegnare ai Windsor

(Di giovedì 11 marzo 2021) AGI – Verrebbe da dire: ma qual è il problema? Verrebbe da dirlo, se il caso dei dubbi sul potenziale colore delladel piccolo Archie, principino misconosciuto, non fosse doloroso. Perché delle due l'una: o le accuse mosse dalla madre a Buckingham Palace, di aver temuto cioè un piccolo troppodi incarnato, sono false, e allora si commentano da sole. O sono vere, e allora se possibile la verità sarebbe più triste ancora. Dacché la casa reale, che ha regnato su un impero su cui il sole non batteva mai, tutto può essere men che discriminatrice, se non altro per rispetto ai liberi e multietnici sudditi di Sua Maestà britannica. Soprattutto, se così fosse (ed aspettiamo il responso dell'inchiesta interna annunciata da Elisabetta), se così fosse si diceva vorrebbe dire che non solo in quel nobile palazzo albergano delle ...