Alessandra Amoroso al naturale, senza filtri e trucco: la cantante è bellissima (Di giovedì 11 marzo 2021) Alessandra Amoroso – Solonotizie24Alessandra Amoroso torna a essere protagonista di una notizia di gossip che la riguarda, il tutto grazie alla pubblicazione di una foto che ha condiviso la cantante nella sua pagina Instagram. Ecco come la cantante ha conquistato in pochissimo tempo il popolo del web. Nel corso degli ultimi anni abbiamo avuto modo di vedere cambiare notevolmente la vita di Alessandra Amoroso, sempre molto in forma e super concentrata nella sua carriera artistica. In queste settimane, infatti, la cantante si trova in rotazione radiofonica con il pezzo realizzato in collaborazione con l'amica di sempre Emma Marrone. A ogni modo, ecco che oggi nel mirino dell'attenzione mediatica troviamo una nuova foto ...

