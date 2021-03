Al via le prenotazioni dei vaccini anti-Covid per chi ha più di 70 anni Ecco come | regione per regione

(Di giovedì 11 marzo 2021) (foto: V-3-8-N-1/da Pixabay)Si parte anche con gli over 70, in alcune regioni. Dopo la campagna di vaccinazione contro-19 degli ultraottantenni residenti al di fuori delle Rsa, ora si comincia con le persone che hanno più di 70, anche se le modalità e la disponibilità sono diverseper. Alcune hanno già aperto canali per l’immunizzazione delle persone anziane, mentre in altri casi non è chiaro e si deve tentare la prenotazione per capire se sia il proprio turno. Abbiamo raccolto le indicazioni principali e i riferimentiper. Abruzzo L’Abruzzo continua la raccolta delle manifestazioni di interesse alla vaccinazionetramite la propria ...

