Al Bano stupisce l’ex moglie Romina con un sorpresa FOTO

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bano stupisce

Formatonews

Non che la giuria non avesse fatto il suo nome (anzi); diciamo solo che condividiamo l'incredulità di Al. "Mi ha stupito fosse lei", ha ammesso, dopo aver escluso preventivamente anche l'ipotesi ...Mivedere quanto appeal abbia un programma così particolare sui colleghi del mondo dello ... Ci sono quelli che optano per qualcosa di affine a loro stessi: Al, ad esempio, aveva deciso di ...Jasmine Carrisi stupisce i fan con un look fantasioso. La figlia di Al Bano, dopo l'esperienza in tv, è sempre più una star di Instagram ...