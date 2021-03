"Aiutiamo i giovani a diventare adulti" (Di giovedì 11 marzo 2021) Maestri di strada è un'associazione nata nel 2003 di educatori e professionisti che lavorano contro dispersione scolastica e per promuovere la cittadinanza dei giovani. Il gruppo "interviene rispetto ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021) Maestri di strada è un'associazione nata nel 2003 di educatori e professionisti che lavorano contro dispersione scolastica e per promuovere la cittadinanza dei. Il gruppo "interviene rispetto ...

Ultime Notizie dalla rete : Aiutiamo giovani "Aiutiamo i giovani a diventare adulti" Il gruppo "interviene rispetto ai sogni, alle aspettative e alle insicurezze connesse all'essere giovani e alle fasi di transizione, con figure di riferimento accoglienti e rassicuranti, creando ...

