Aguero al Barca: il piano per trattenere Messi (Di giovedì 11 marzo 2021) Da tempo ormai si discute dell’addio di Messi al Barcellona, ma Joan Laporta ha un piano ben preciso per cercare di trattenerlo. Il presidente dei catalani ha infatti in mente di portare Sergio Aguero al Barca Aguero al Barca, perchè? Nonostante la delicata situazione economica che sta attraversando il club spagnolo, tutti gli sforzi saranno sicuramente rivolti alla permanenza di Leo Messi il cui contratto scadrà il 30 giugno. L’impresa potrebbe risultare tutt’altro che facile considerando le numerose offerte che l’argentino ha ricevuto tra cui il City e il Psg. Come riportato da TyC Sports il presidente del club avrebbe già contattato l’intimo amico di Messi, Sergio Agüero. Pare che l’idea sia quella di convincerlo a raggiungere la squadra ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 11 marzo 2021) Da tempo ormai si discute dell’addio dial Barcellona, ma Joan Laporta ha unben preciso per cercare di trattenerlo. Il presidente dei catalani ha infatti in mente di portare Sergioalal, perchè? Nonostante la delicata situazione economica che sta attraversando il club spagnolo, tutti gli sforzi saranno sicuramente rivolti alla permanenza di Leoil cui contratto scadrà il 30 giugno. L’impresa potrebbe risultare tutt’altro che facile considerando le numerose offerte che l’argentino ha ricevuto tra cui il City e il Psg. Come riportato da TyC Sports il presidente del club avrebbe già contattato l’intimo amico di, Sergio Agüero. Pare che l’idea sia quella di convincerlo a raggiungere la squadra ...

MarkPhilips : Di giovani forti comunque il Barça ne ha tanti, anzi probabile gli manca un po’ di esperienza. Se rimane Messi comu… - corradone91 : Dall'Argentina: primi contatti tra il #Barça e l'entourage di #Aguero. Potrebbe essere il regalo di #Laporta per la… - OnorioFerraro : ???? TyCSports: offerta formale ad #Aguero da parte del nuovo #Barcellona di #Laporta. Con l’arrivo dell’argentino,… - CalcioArg : ?? Secondo TyCSports il #Barça del neo presidente #Laporta avrebbe realizzato un’offerta formale per #Aguero - musagete10 : @XanZar10 Però leggimi prima di rispondere. Ti ho detto che a livello tecnico Aguero NON si discute. A livello eco… -