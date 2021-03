Aggiornamento piano vaccinale | la bozza | novità sulle categorie prioritarie

(Di giovedì 11 marzo 2021) La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome è a lavoro per discutere del nuovoal: la. È stato aggiornato ildi somministrazione dei vaccini. Lacon le nuovee modalità di somministrazione è ora al vaglio della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. A stilarla il L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

Trmtv : Emergenza coronavirus Puglia, aggiornamento dell’11 marzo 2021 - Batman91307601 : @braddina @francescafagnan Se può aiutarla qui trova l'aggiornamento al piano vaccinale con la ripartizione per cat… - dariomasiero : RT @Piersoft: Aggiornamento Piano Vaccinale. Passaggi importanti a mio avviso #caregiver - Gabri2283 : @stocazzzzzo Ho fatto ieri l’aggiornamento! Tipo clubhouse dovrebbe essere! Apri uno spazio e puoi parlare! Piano p… - SignorAldo : RT @Unomattina: Prende forma il nuovo piano vaccini che sara' illustrato nel fine settimana. Tra le novita' l'aggiornamento dei criteri di… -

Ultime Notizie dalla rete : Aggiornamento piano

Regione Campania

...registrate da tutta l'Italia nel primo incontro tenuto da Vanessa Ferluga sul lavoro ine ... Sono valevoli comeper i tecnici di volteggio di 1° e 2° livello e per tutti gli OTEVOL. ...La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome è a lavoro per discutere del nuovoalvaccinale: la bozza. È stato aggiornato ildi somministrazione dei vaccini . La bozza con le nuove categorie e modalità di somministrazione è ora al vaglio della ...Il chairman ATP illustra il piano di lavoro del tavolo condiviso con WTA, ITF e i quattro Slam. Che per la prima volta ha un nome. Obiettivo riforme e sostenibilità, ma con una nuova visione.Nel 2020 l'ultima riga del conto è stata pari a 6,8 milioni di euro, pari al +148% rispetto ai 2,7 milioni di fine 2019, e la previsione di superare i 14 milioni nel 2023. Sono alcune cifre del proget ...