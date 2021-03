Afghanistan | canto a scuola vietato alle ragazze

Leggi su corrierenazionale

(Di giovedì 11 marzo 2021)studentesse saràcantare in pubblico adopo le lamentele dei genitori. I social insorgono Bufera social dopo l’annuncio che instudentesse dai 12 anni in sù saràcantare in pubblico a, che si tratti dell’inno nazionale o di altro, né in gruppi femminili né in presenza di compagni maschi.… L'articolo Corriere Nazionale.