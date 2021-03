Adriano, Imperatore “senza casa”: vende sua villa per trasferirsi in hotel di lusso (Di giovedì 11 marzo 2021) Ha venduto la sua casa per... trasferirsi in un hotel di lusso. Questa l'ultima mossa di Adriano, storico ex attaccante anche dell'Inter. L'Imperatore ha scelto di cambiare dimora trasferendosi insieme alla sua famiglia in una struttura decisamente ricca di comfort.Come racconta A Tribuna, che cita il quotidiano Extra, il brasiliano in attesa di comprare una villa a Barra da Tijuca, si è sistemato in una suite presidenziale del Grand Hyatt hotel. Il costo di affitto è di circa circa 12 mila euro al mese.Dopo aver venduto la sua vecchia villa per 1.3 milioni di euro, l'Imperatore non ha badato a spese per questa sistemazione momentanea...caption id="attachment 762217" align="alignnone" width="638" ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 11 marzo 2021) Ha venduto la suaper...in undi. Questa l'ultima mossa di, storico ex attaccante anche dell'Inter. L'ha scelto di cambiare dimora trasferendosi insieme alla sua famiglia in una struttura decisamente ricca di comfort.Come racconta A Tribuna, che cita il quotidiano Extra, il brasiliano in attesa di comprare unaa Barra da Tijuca, si è sistemato in una suite presidenziale del Grand Hyatt. Il costo di affitto è di circa circa 12 mila euro al mese.Dopo aver venduto la sua vecchiaper 1.3 milioni di euro, l'non ha badato a spese per questa sistemazione momentanea...caption id="attachment 762217" align="alignnone" width="638" ...

Advertising

ItaSportPress : Adriano, Imperatore 'senza casa': vende sua villa per trasferirsi in hotel di lusso - - passione_inter : Adriano vende la sua casa di lusso per 1,3 milioni di euro: l'Imperatore 'trasloca'... in hotel -… - NoemiNoaStyle : RT @senza_soldi: Uno dei tantissimi patrimoni #unesco lasciatoci in eredità dall'imperatore Adriano. Nel nuovo articolo si parla di Villa A… - EribertoPavone : @virginiaraggi Guarda che quella è la bicicletta dell'imperatore Adriano, altroché rifiuto - fotodiaries : RT @senza_soldi: Uno dei tantissimi patrimoni #unesco lasciatoci in eredità dall'imperatore Adriano. Nel nuovo articolo si parla di Villa A… -