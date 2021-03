Adriano Galliani positivo al Covid: l'ex dirigente del Milan è ricoverato al San Raffaele (Di giovedì 11 marzo 2021) L'ex amministratore delegato del Milan Adriano Galliani è ricoverato in ospedal e per aver subìto un aggravarsi delle sue condizioni di salute dopo essere risultato positivo al coronavirus . Galliani ,... Leggi su leggo (Di giovedì 11 marzo 2021) L'ex amministratore delegato delin ospedal e per aver subìto un aggravarsi delle sue condizioni di salute dopo essere risultatoal coronavirus .,...

Advertising

Eurosport_IT : Adriano Galliani ricoverato in via precauzionale, due settimane dopo aver contratto il #COVID19 ??? - fanpage : Adriano Galliani ricoverato per complicazioni da #Covid19 - ilnonnosimpson : RT @Eurosport_IT: Adriano Galliani ricoverato in via precauzionale, due settimane dopo aver contratto il #COVID19 ??? - MarcoRizzi72 : Adriano Galliani ricoverato causa covid.. Sarei curioso di sapere com'è stato il suo approccio alla malattia.. Zang… - Yogaolic : RT @fanpage: Adriano Galliani ricoverato per complicazioni da #Covid19 -