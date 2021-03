Adriano Galliani positivo al coronavirus. L’ad del Monza è stato ricoverato a scopo precauzionale (Di giovedì 11 marzo 2021) . MILANO – Adriano Galliani positivo al coronavirus. L’amministratore delegato del Monza, come riferito dalla stessa società, ha scoperto di aver contratto il virus nel consueto tampone molecolare a cui si sottopongono tutti i membri di un club prima della partita. Le condizioni del dirigente sono peggiorate negli ultimi giorni e i medici hanno deciso un ricovero in ospedale a scopo precauzionale. Sono scattate tutte le misure del caso e l’attività di contact tracing per individuare eventuali altri casi positivi. Non ci sono stati contatti con la squadra. La nota del Monza La notizia è stata data dal Monza con una breve nota ufficiale: “AC Monza comunica che Adriano ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 11 marzo 2021) . MILANO –al. L’amministratore delegato del, come riferito dalla stessa società, ha scoperto di aver contratto il virus nel consueto tampone molecolare a cui si sottopongono tutti i membri di un club prima della partita. Le condizioni del dirigente sono peggiorate negli ultimi giorni e i medici hanno deciso un ricovero in ospedale a. Sono scattate tutte le misure del caso e l’attività di contact tracing per individuare eventuali altri casi positivi. Non ci sono stati contatti con la squadra. La nota delLa notizia è stata data dalcon una breve nota ufficiale: “ACcomunica che...

Eurosport_IT : Adriano Galliani ricoverato in via precauzionale, due settimane dopo aver contratto il #COVID19 ??? - fanpage : Adriano Galliani ricoverato per complicazioni da #Covid19 - IlmsgitSport : Monza, Adriano #Galliani ricoverato per #Covid - ilmessaggeroit : Monza, Adriano #Galliani ricoverato per #Covid - Rlocaloco : apprendo con dispiacere la notizia del ricovero in ospedale di Adriano Galliani, forza condor ???? -