Achille Lauro: fonda la sua holding che vale 3,2 milioni di euro (Di giovedì 11 marzo 2021) Lauro De Marinis, in arte Achille Lauro, qualche giorno prima di salire sul palco di Sanremo, ha creato la sua holding. Verso metà febbraio, infatti, si è recato dal notaio Andrea Conte, insieme alla madre Cristina Zambon, per dare il via a due nuove società controllate dalla De Marinis Srl di cui il performer ha il 95% e la mamma (che ne è amministratore unico) il restante 5%. La De Marinis Mgmt srl è nata soprattutto per agevolare l'attività di management degli artisti, ma anche per l'ideazione, la produzione e la commercializzazione di spettacoli. Il capitale sociale della New Company è stato fissato a 100mila euro che Lauro e la madre hanno versato conferendo il ramo d'azienda della De Marinis Srl che svolge questo business. Successivamente il commercialista Renato Bengala ha ...

