Accusato di aver rubato la corona d’oro del crocifisso | archiviazione per sindaco

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 11 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – Terzain pochi giorni per ildi Marcianise (Caserta) Antonello Velardi, che era statodi essersi appropriato dellaposta sul capo della statua deldi Marcianise. A denunciarlo era stato nel marzo 2018 il parroco del Duomo, don Paolo Dello Stritto. Velardi ripercorre la vicenda con un post su facebook. “Non avevo– scrive il– lache orna il capo della statua prodigiosa deldi Marcianise. Non l’avevo né rubata, né me ne ero appropriato indebitamente. L’inchiesta è stata archiviata, il provvedimento è del gip di Santa Maria Capua Vetere che ha accolto la richiesta di ...