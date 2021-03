Aborto, Regione Piemonte: “Nei consultori solo associazioni pro-vita”. E scoppia la bufera (Di giovedì 11 marzo 2021) Pd e Luv sulle barricate. Interviene anche la sindaca Appendino: «Si riaffaccia il delirio oscurantista e misogino dell’assessore Marrone» Leggi su lastampa (Di giovedì 11 marzo 2021) Pd e Luv sulle barricate. Interviene anche la sindaca Appendino: «Si riaffaccia il delirio oscurantista e misogino dell’assessore Marrone»

1959_wilma : RT @VPossibile: 'In #Piemonte ennesimo attacco al diritto all'#aborto, con la Regione che apre le porte dei consultori alle associazioni an… - TeneraValse : Aborto, Regione Piemonte: “Nei consultori solo associazioni pro-vita”. E scoppia la bufera - Alberto77159496 : RT @VPossibile: 'In #Piemonte ennesimo attacco al diritto all'#aborto, con la Regione che apre le porte dei consultori alle associazioni an… - deepsillo : RT @albertoinfelise: Fratelli d'Italia, una garanzia. Aborto, Regione Piemonte: “Nei consultori solo associazioni pro-vita”. https://t.co… - MiyakeEau : RT @VPossibile: 'In #Piemonte ennesimo attacco al diritto all'#aborto, con la Regione che apre le porte dei consultori alle associazioni an… -