A Casa Tutti Bene- La Serie | Laura Morante ed Emma Marrone reciteranno nello show

(Di giovedì 11 marzo 2021) A, laevento inspirata al film di Gabriele Muccino. Ecco tutte le notizie riguardo al reebot del film campione di incassi del 2018 Quando pensi che Gabriele Muccino abbia ormai dato abbastanza al mondo del cinema, ecco che arriva con un nuovo incredibile progetto: ha infatti firmato la nuovaintitolata A. No, il nome non è certo un caso: si tratta infatti del rifacimento in puntate dell’omonimo film, diretto dallo stesso regista, campione di incassi del 2018. Le riprese dellaprodotta da Sky e Marco Belardi per Lotus Production inizieranno il 15 marzo a Roma, dove continueranno fino all’estate. Il debutto sul piccolo schermo è previsto per la fine del 2021. A ...

