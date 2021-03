«A casa tutti bene – La serie» | ecco come sarà la nuova serie Sky di Gabriele Muccino

(Di giovedì 11 marzo 2021) Emma Marrone e Gabriele Muccino insieme a un anno dall’ultima volta. Succederà in A casa tutti bene – La serie, la versione a puntate del film di Muccino campione d’incassi nel 2018 ordinata da Sky, dove arriverà entro il 2021. Le riprese della serie, che sarà prodotta da Sky e Marco Belardi per Lotus Production, inizieranno il 15 marzo a Roma e continueranno fino all’estate, permettendo a una storia già entrata nel cuore di milioni di spettatori di dipanarsi in otto episodi girati dallo stesso Muccino e sceneggiati da lui insieme a Barbara Petronio, Andrea Nobile, Gabriele Galli e Camilla Buizza.

