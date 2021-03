A A A cercasi affitto economico per Forza Italia

Advertising

hrrorvacui : Cercasi fida in affitto sono gemini entp simpatico intelligente suono la chitarra e ho un cane cosa volete di più - Angelic66294335 : Una donna non deve pagare. Fine del discorso. A.A.A. cercasi bancomat umani per le spese fisse: - #affitto -… -

Ultime Notizie dalla rete : cercasi affitto

L'Arena

... ha avviato il processo di selezione dei primi inquilini che potranno risiedere nella prima casa da agosto, per un periodo massimo di 6 mesi, pagando undi 800 euro mensili. Gli interessati ...Pal Zileri,acquirenti con il sostegno della Regione Le parti hanno condiviso l'opportunità ... LEGGI: GLI AIUTI PER LE FAMIGLIE, DAL CONTRIBUTO PER L'AI LAVORI GRATIS IN CASA Molte ...Lo smartworking sta cambiando i criteri di scelta della casa degli italiani? Sembrerebbe di no stando al sondaggio di idealista, sulle intenzioni e previsioni di ricerca della casa per il 2021, second ...“I commercianti di Casina Cuti non sono stati abbandonati dall’Amministrazione”. Così Cosimo Burti, assessore al Commercio, ha rassicurato questa mattina i venditori di souvenir che stanno protestando ...