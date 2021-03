A 84 anni sopravvive al Covid e ora vuole donare 30 mila euro (Di giovedì 11 marzo 2021) AGI - Contagiata dal Covid a 84 anni, l'ha sconfitto e ora vuole donare 30 mila euro a sostegno della campagna vaccinale. Angela Putzulu, pittrice e scrittrice sarda, ha scoperto lo scorso dicembre, per caso, di essere positiva al virus. "Mi ero sottoposta al tampone prima di una visita medica, ma sono sempre stata asintomatica", racconta l'artista all'AGI, "e dopo due settimane sono risultata negativa". Nonostante l'età, tra le più a rischio per chi contrae il coronavirus, e la convivenza con le conseguenze di un ictus che l'ha colpita in passato, Putzulu ha superato la malattia. "Non ho mai avuto paura", assicura la pittrice. "Sono rimasta a casa con mio marito, che è sempre stato negativo, e sentivo telefonicamente il medico di base". L'artista ha deciso di 'trasformare' questa ... Leggi su agi (Di giovedì 11 marzo 2021) AGI - Contagiata dala 84, l'ha sconfitto e ora30a sostegno della campagna vaccinale. Angela Putzulu, pittrice e scrittrice sarda, ha scoperto lo scorso dicembre, per caso, di essere positiva al virus. "Mi ero sottoposta al tampone prima di una visita medica, ma sono sempre stata asintomatica", racconta l'artista all'AGI, "e dopo due settimane sono risultata negativa". Nonostante l'età, tra le più a rischio per chi contrae il coronavirus, e la convivenza con le conseguenze di un ictus che l'ha colpita in passato, Putzulu ha superato la malattia. "Non ho mai avuto paura", assicura la pittrice. "Sono rimasta a casa con mio marito, che è sempre stato negativo, e sentivo telefonicamente il medico di base". L'artista ha deciso di 'trasformare' questa ...

