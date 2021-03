8 marzo, per ridurre la ‘she-cession’ c’è poco da festeggiare e tanto da fare (Di giovedì 11 marzo 2021) L’8 marzo di ogni anno ricorre la giornata internazionale della donna, che celebra i risultati ottenuti dalle donne nelle lotte per i loro diritti politici, economici e civili e contro ogni forma di discriminazione. Si è scelto l’8 marzo per ricordare una tragedia accaduta nel 1911 a New York, in cui un incendio, esploso nella fabbrica Triangle, causò la morte di 146 persone, 123 donne e 23 uomini. Oggi, invece, le Nazioni Unite nel celebrare l’8 marzo si sono poste come obiettivo il raggiungimento della piena parità tra i sessi entro il 2030, nell’ambito degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals), e infatti il tema scelto è: “Donne e leadership: raggiungere un futuro equo in un mondo Covid-19”. In questo 8 marzo c’è poco da festeggiare. La pandemia in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021) L’8di ogni anno ricorre la giornata internazionale della donna, che celebra i risultati ottenuti dalle donne nelle lotte per i loro diritti politici, economici e civili e contro ogni forma di discriminazione. Si è scelto l’8per ricordare una tragedia accaduta nel 1911 a New York, in cui un incendio, esploso nella fabbrica Triangle, causò la morte di 146 persone, 123 donne e 23 uomini. Oggi, invece, le Nazioni Unite nel celebrare l’8si sono poste come obiettivo il raggiungimento della piena parità tra i sessi entro il 2030, nell’ambito degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals), e infatti il tema scelto è: “Donne e leadership: raggiungere un futuro equo in un mondo Covid-19”. In questo 8c’èda. La pandemia in ...

Advertising

borghi_claudio : Situazione fuori controllo? A Milano ormai da molti giorni mortalità totale sotto la media del quinquennio preceden… - lauraboldrini : Citata per danni dalla società della volley #Pordenone. La colpa della pallavolista #LaraLugli è quella di essere r… - fanpage : Dieci anni fa un terremoto violentissimo cambiò per sempre la storia del Giappone. #Fukushima, 11 marzo 2011. Per n… - gretgerwig : completamente ossessionata dal nuovo album della rappresentante di lista è un piccolo capolavoro e lo so che è solo… - IacobellisT : RT @PaginaVox: 200 anni fa, il 10 marzo 1821, ad Alessandria venne issato per la prima volta in Italia il #Tricolore, simbolo in cui si tra… -