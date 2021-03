5 lezioni di empowerment femminile imparate grazie alle serie tv

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 11 marzo 2021) Se dovessi citare alcune delle cose che hanno contribuito alla mia formazione personale, oltre a centinaia di libri e altrettanti film, non posso che inserire anche le serie tv. Con alcune ci sono letteralmente cresciuta e grazie a queste ho capito molto del mio essere donna: da come vivere il sesso senza tabù fino a lottare per la propria indipendenza ed emancipazione. Ok, non sarà come leggere Simone de Beauvoir, ma qualcosa su empowerment femminile e femminismo mi è arrivato anche da alcune intense sessioni di binge watching.