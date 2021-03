14enne ricoverato in terapia intensiva Covid a Bologna: le sue condizioni sono gravi (Di giovedì 11 marzo 2021) Un ragazzino di 14 anni è stato ricoverato ieri sera in una delle terapie intensive Covid del policlinico Sant’Orsola di Bologna. Le sue condizioni sono gravi. Il giovane paziente è stato portato in ambulanza da Modena. Lo riporta Repubblica Bologna. Non avrebbe importanti patologie pregresse ma su questo aspetto sono in corso approfondimenti. Poche settimane fa sempre al Sant’Orsola era stata ricoverata con sindrome Covid-19 anche una bambina di undici anni, tuttora ricoverata in prognosi riservata nella rianimazione Covid del policlinico. Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 11 marzo 2021) Un ragazzino di 14 anni è statoieri sera in una delle terapie intensivedel policlinico Sant’Orsola di. Le sue. Il giovane paziente è stato portato in ambulanza da Modena. Lo riporta Repubblica. Non avrebbe importanti patologie pregresse ma su questo aspettoin corso approfondimenti. Poche settimane fa sempre al Sant’Orsola era stata ricoverata con sindrome-19 anche una bambina di undici anni, tuttora ricoverata in prognosi riservata nella rianimazionedel policlinico.

Advertising

fanpage : Le sue condizioni sarebbero gravi e non avrebbe, secondo i sanitari, patologie pregresse. - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie #Covid, ricoverato 14enne a Bologna: è in condizioni gravi - - fulmicotone : 14enne ricoverato grave, senza patologie pregresse - Lucia05149332 : RT @fanpage: Le sue condizioni sarebbero gravi e non avrebbe, secondo i sanitari, patologie pregresse. - RobertoCR82bis : RT @fanpage: Le sue condizioni sarebbero gravi e non avrebbe, secondo i sanitari, patologie pregresse. -