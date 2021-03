11 marzo 2011, il disastro di Fukushima (Di giovedì 11 marzo 2021) L’11 marzo 2011 un violento terremoto provocò un maremoto che colpì la centrale nucleare di Fukushima. TOKYO – Sono passati dieci anni dal disastro di Fukushima. Era infatti l’11 marzo 2011 quando un violentissimo terremoto di magnitudo 9.0, al largo della costa della regione di Tohoku, generò un maremoto che si abbatté sulla terra ferma, devastando diverse città e abbattendosi sulla centrale nucleare. I morti furono quasi 16 mila, altre migliaia i dispersi. Oltre al grave danno ambientale per la fuoriuscita del materiale radioattivo. Giappone, la commemorazione dell’11 marzo 2011 Nel Paese nipponico, come da tradizione dal 2012, si commemora l’anniversario dell’evento catastrofico. I residenti delle aree maggiormente ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 11 marzo 2021) L’11un violento terremoto provocò un maremoto che colpì la centrale nucleare di. TOKYO – Sono passati dieci anni daldi. Era infatti l’11quando un violentissimo terremoto di magnitudo 9.0, al largo della costa della regione di Tohoku, generò un maremoto che si abbatté sulla terra ferma, devastando diverse città e abbattendosi sulla centrale nucleare. I morti furono quasi 16 mila, altre migliaia i dispersi. Oltre al grave danno ambientale per la fuoriuscita del materiale radioattivo. Giappone, la commemorazione dell’11Nel Paese nipponico, come da tradizione dal 2012, si commemora l’anniversario dell’evento catastrofico. I residenti delle aree maggiormente ...

Ultime Notizie dalla rete : marzo 2011 Fukushima 10 anni dopo, com'è il mondo attorno alla centrale nucleare Come per tanti disastri le conseguenze della catastrofe di Fukushima si vedono ancora a distanza di anni e il numero delle vittime aumenta. L'11 marzo del 2011 è la data del disastro. Sono passati 10 anni. L'incidente alla centrale fu una conseguenza di un terremoto e del conseguente maremoto. Al momento della scossa i reattori si spensero ...

Giovedi 11 Marzo 2021 Sky e Premium Cinema, Hotel Artemis Giappone, 2011. I lavoratori rischiano la vita rimanendo nella centrale nucleare per prevenirne la distruzione. (SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302) Mona Lisa Smile Mike Newell dirige Julia ...

#AccaddeOggi: 11 marzo 2011, terremoto e tsunami in Giappone L'Unione Sarda Il Giappone ricorda Fukushima Il Giappone commemora oggi, giovedì, l’anniversario dei dieci anni dalla triplice catastrofe di Fukushima. L'11 marzo del 2011 un terremoto di magnitudo 8.9, con un successivo tsunami, provocò la disp ...

Lettera da Fukushima: la vita a 10 anni dal disastro nucleare Cari amici di tutto il mondo, Sono trascorsi già 10 anni dall’incidente nucleare di Fukushima, ringrazio dal profondo del cuore tutti coloro che Lettera da Fukushima: la vita a 10 anni dal disastro nu ...

