11 Marzo 2007 | Maldini raggiunge 600 presenze in Serie A con il Milan

(Di giovedì 11 marzo 2021) Esattamente 14 anni fa, Paolotagliava il traguardo delle 600inA con la maglia del. Ecco in quale match Pianeta

Advertising

PianetaMilan : 11 Marzo 2007, #Maldini raggiunge 600 presenze in @SerieA con il @acmilan - #ACMilan #Milan #SempreMilan #SerieA - WazzaFit : 11 marzo 2007. Buongiorno - FrancescoLavvo : RT @see_lallero: 10 marzo 2007. Oggi, ma 14 anni fa. La storica esibizione di Carmine Fasano a 'La Corrida'. - francescactf : RT @see_lallero: 10 marzo 2007. Oggi, ma 14 anni fa. La storica esibizione di Carmine Fasano a 'La Corrida'. - DottGallesi : CAMPANIA: L.R. 6/2007. Finanziamento a fondo perduto fino al 100% per gli interventi regionali di promozione dello… -

Ultime Notizie dalla rete : Marzo 2007

Pianeta Milan

"Nela Valencia era un ragazzino... Che sia tornato da noi, a casa, è bellissimo. Si è integrato nel team con il suo spirito simpatico. Oggi che è un uomo, ha mantenuto un modo di fare riservato,...La nomina di Veltroni viene ratificata dall'Assemblea Costituente Nazionale il 27 ottobree il ... però, meno di un anno dopo, in seguito alla debacle del Pd alle elezioni politiche del 4...L'11 marzo 2007 l'Inter vince in rimonta il derby contro il Milan. All'ex Ronaldo rispondono Cruz e Ibrahimovic nella ripresa.Legittima la legge italiana che consente solo ai laureati in medicina e chirurgia di svolgere l'attività di responsabile di un centro di trasfusione ...